2020_Итоги года
Ведущие эксперты НСН подводят итоги 2020 года и делают свой прогноз на новый 2021 год...
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24 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru