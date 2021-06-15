Информационное Пришествие
Информационное пришествие студентов15 июня 13:21
Совместный молодежный медиа-проект факультета “Коммуникаций, медиа и дизайна” НИУ ВШЭ и информационного агентство НСН. Гостями молодежного пресс-центра “Информационное пришествие” стали известные блогеры, инфлюенсеры, популярные музыканты, политики и деятели культуры.
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15 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru