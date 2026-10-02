СМИ: На Украине заявили об отъездах киевлян на фоне транспортных проблем
Жители Киева массово покидают город, где начался транспортный коллапс после перекрытия движения по трем мостам через Днепр. Об этом пишет издание «Инсайдер».
Известно, что в украинской столице стремительно увеличивается предложение свободных квартир для аренды.
На днях сообщали, что государственный долг Украины за время правления Владимира Зеленского увеличился в 4,5 раза. Подсчитано, что при численности населения в 25 млн человек каждый должен около 8,6 тысяч долларов.
Также армия России поразила автожелезнодорожный мост через Днепр в Киеве. Вооруженные силы РФ продолжают удары по объектам портовой, энергетической инфраструктуры.
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