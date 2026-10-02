Известно, что в украинской столице стремительно увеличивается предложение свободных квартир для аренды.



На днях сообщали, что государственный долг Украины за время правления Владимира Зеленского увеличился в 4,5 раза. Подсчитано, что при численности населения в 25 млн человек каждый должен около 8,6 тысяч долларов.

Также армия России поразила автожелезнодорожный мост через Днепр в Киеве. Вооруженные силы РФ продолжают удары по объектам портовой, энергетической инфраструктуры.

