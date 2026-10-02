УКРАИНА: «ВЫ ВЫИГРЫВАЕТЕ. МОЖЕТ, ХВАТИТ?»

В первый день октября Владимир Путин выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Президент РФ беседовал с членами клуба больше трех часов, попытавшись объять необъятное. Начав с «поворотного момента» развития мира и «катастрофических сценариев», Путин высказался об искусственном интеллекте, генетике, развале СССР, нападении на Югославию, а также о всех самых резонансных темах внешней и внутренней политики.

При этом самое интересное прозвучало почти в самом конце. Президент РФ заявил, что, может быть, лучше и завершить конфликт на Украине, но на наших условиях.

«Сейчас я скажу, такая тонкая вещь, я может быть публично никогда этого и не говорил. Вот мы слышим: «Вы выигрываете войну, вы уже сделали то-то, то-то. Может быть, хватит?» Вопрос даже не в куске земли. В ДНР под контролем Украины осталось примерно 11% (…) Дело в людях. Дело в том, что нам нужно создать условия не для перемирия, а для длительного мира на длительную историческую перспективу. (…) Если та сторона вместе со своими западными спонсорами (…) согласятся с теми условиями, которые и для России являются приемлемыми, то тогда лучше, наверное, прекратить эти тяжелые события, избежать дополнительных потерь с обеих сторон», - заявил Путин.

По его словам, в Европе считают, что Украина сможет удерживать оставшуюся территорию ДНР в течение двух лет, однако на самом деле ее освобождение произойдет гораздо раньше.

«Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск, (…) нарастающие темпы, хочу обратить внимание. Вопрос: если утрата этих территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться? Жертвуя людьми, их безопасностью и жизнями?», - добавил президент РФ.

При этом Путин заявил об уничтожении украинской металлургической промышленности в ответ на атаки российских НПЗ.

«Начали наносить по НПЗ и прямо объявили цель – нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично, потому что где-то, по нашим оценкам, примерно 1% ВВП мы потеряли. Причем сознательно, это же гражданские цели, по гражданским целям. Ну что же? Получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Мы не начинали этого. Теперь у них фактически, по их собственному признанию, нет металлургической промышленности. Но это все двойного назначения, между прочим, потому что из этого делают не только рельсы или строительные материалы. Из металла, производимого на местных заводах, делают и пушки, и все остальное. Но теперь нет», - констатировал президент РФ.

Он также подчеркнул, что «мы готовы к мирным переговорам», но с учетом национальных интересов России и российского народа.