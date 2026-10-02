«Может, хватит?»: Путин о завершении украинского конфликта и «ядерных страхах»
Президент России на «Валдае» назвал условия, при которых конфликт «лучше прекратить», поблагодарил Трампа, пошутил про Зеленского и предупредил ядерные державы Европы о нашем «конкурентном преимуществе».
Президент России Владимир Путин заявил о готовности завершить «тяжелые события» на Украине, если оппоненты согласятся на приемлемые для Москвы условия. Он также ответил на «ядерные страхи» европейцев, поблагодарил президента США и рассмешил журналистов ответом на вопрос о визите Зеленского в Сербию.
УКРАИНА: «ВЫ ВЫИГРЫВАЕТЕ. МОЖЕТ, ХВАТИТ?»
В первый день октября Владимир Путин выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Президент РФ беседовал с членами клуба больше трех часов, попытавшись объять необъятное. Начав с «поворотного момента» развития мира и «катастрофических сценариев», Путин высказался об искусственном интеллекте, генетике, развале СССР, нападении на Югославию, а также о всех самых резонансных темах внешней и внутренней политики.
При этом самое интересное прозвучало почти в самом конце. Президент РФ заявил, что, может быть, лучше и завершить конфликт на Украине, но на наших условиях.
«Сейчас я скажу, такая тонкая вещь, я может быть публично никогда этого и не говорил. Вот мы слышим: «Вы выигрываете войну, вы уже сделали то-то, то-то. Может быть, хватит?» Вопрос даже не в куске земли. В ДНР под контролем Украины осталось примерно 11% (…) Дело в людях. Дело в том, что нам нужно создать условия не для перемирия, а для длительного мира на длительную историческую перспективу. (…) Если та сторона вместе со своими западными спонсорами (…) согласятся с теми условиями, которые и для России являются приемлемыми, то тогда лучше, наверное, прекратить эти тяжелые события, избежать дополнительных потерь с обеих сторон», - заявил Путин.
По его словам, в Европе считают, что Украина сможет удерживать оставшуюся территорию ДНР в течение двух лет, однако на самом деле ее освобождение произойдет гораздо раньше.
«Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск, (…) нарастающие темпы, хочу обратить внимание. Вопрос: если утрата этих территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться? Жертвуя людьми, их безопасностью и жизнями?», - добавил президент РФ.
При этом Путин заявил об уничтожении украинской металлургической промышленности в ответ на атаки российских НПЗ.
«Начали наносить по НПЗ и прямо объявили цель – нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично, потому что где-то, по нашим оценкам, примерно 1% ВВП мы потеряли. Причем сознательно, это же гражданские цели, по гражданским целям. Ну что же? Получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Мы не начинали этого. Теперь у них фактически, по их собственному признанию, нет металлургической промышленности. Но это все двойного назначения, между прочим, потому что из этого делают не только рельсы или строительные материалы. Из металла, производимого на местных заводах, делают и пушки, и все остальное. Но теперь нет», - констатировал президент РФ.
Он также подчеркнул, что «мы готовы к мирным переговорам», но с учетом национальных интересов России и российского народа.
ОТ ТРАМПА ДО ЗЕЛЕНСКОГО: «ДЕВУШКИ СМУЩАЮТСЯ»
В международной части своего выступления Владимир Путин говорил о многих странах, от Японии до Ирана. При этом в отношении президента США Дональда Трампа звучали лишь приятные слова.
«Хотя у меня с президентом Трампом довольно добрые, многолетние отношения, я ему благодарен за то, что он предпринимает усилия по разрешению украинского кризиса. (…) Он, убежден в этом, делает это искренне. Мы благодарны первой леди США за работу в гуманитарной сфере. (…) Что касается, вы намекнули, возможной трехсторонней встречи, я знаю, что в средствах массовой информации об этом говорится, мы только «за», но есть вопрос. Нужна повестка дня. Надо понять, какова будет повестка дня для любых трехсторонних встреч, о чем мы будем говорить. Ну а в целом любой диалог только на пользу», - разъяснил президент РФ.
А вот в отношении европейцев Путин высказался намного жестче. Он, в частности, объяснил, что стоит за обещанием России применить «все средства» в случае попытки блокады Калининграда.
«Мы никого не пугаем. Заявление МИДа и письма, которые МИД разослал в некоторые страны, – это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать. (…) Если речь дойдёт до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае имеется в виду Калининград, но, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения РФ всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно. (…) Мы понимаем, что перед нами будет противник в два раза по численности больше нас. Это крупный экономический потенциал, крупный военный потенциал. Да, у нас сил и средств не так уж много будет для того, чтобы противостоять этой угрозе. И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе. А какие они? Дело в том, что в тех средствах защиты себя мы имеем эти конкурентные преимущества. Да, конечно, Франция и Великобритания – ядерные державы, мы это прекрасно понимаем, отдаём себе в этом отчёт. Но таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ни у кого нет. И это наши конкурентные преимущества», - объяснил Путин.
При этом он напомнил, что в заявлениях МИД РФ не говорилось напрямую о применении ядерного оружия, а говорилась о «всех силах и средствах». Вместе с тем Путин заверил европейцев, что Россия не собирается ни на кого нападать и не планирует «завтра» наносить удары по странам, поставляющим оружие на Украину.
«Поставка вооружений одними странами в другие ничего нового в себе не несет. Это военно-техническое сотрудничество и это не вызывает у нас озабоченности. А вот вовлечение других стран в прямые боевые действия, безусловно, вызывает озабоченности. (…) Мы никому не угрожаем, мы не собираемся ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050-м году. Но если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать. И граждане европейских стран должны это четко понимать и различать нашу позицию и позицию действующего некоторого политического руководства своих стран», - объяснил Путин.
Ну а отвечая на вопрос модератора дискуссии Федора Лукьянова, смутил ли его визит в Белград лидера киевского режима Владимира Зеленского, Владимир Владимирович вспомнил о девушках.
«Девушек смущает что-либо. Нас ничего не смущает, мы политикой занимаемся», - ответил Путин, вызвав взрыв веселья среди собравшихся.
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