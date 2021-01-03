Носик: 2020 год показал, что мы нерачительные хозяева своей страны
Актер театра и кино специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2020 года.
Правительство во главе с Медведевым ушло в отставку
В январе 2020 года российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Новым премьер-министром был назначен Михаил Мишустин, ранее возглавлявший Федеральную налоговую службу на протяжении десяти лет, а Дмитрий Медведев занял пост заместителя председателя Совета Безопасности РФ. Вскоре российский лидер Владимир Путин анонсировал изменения в Конституции РФ, а депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила в качестве одной из поправок к Основному закону страны «обнулить» президентские сроки Путина.
Александр Носик : «Очень бы хотелось, чтобы все эти изменения привели к укреплению нашей страны, улучшению жизни наших граждан. Но, к сожалению, рубль продолжает падать, экономика становится еще слабее, все сильнее зависит от Запада, а жизнь, благосостояние простых граждан, которые и создают национальное богатство, становится все хуже и хуже», – отметил в интервью НСН Александр Носик.
В Норильске и на Камчатке случились экологические катастрофы
Крупнейший разлив дизельного топлива случился под Норильском. Это одна из крупнейших утечек нефтепродуктов в арктической зоне в истории, создающая угрозу для экосистемы Северного Ледовитого океана. Также в 2020 году экологическая катастрофа произошла на Камчатке, в результате которой погибли сотки морских обитателей.
Александр Носик : «Очень жаль. Этот год еще раз показалась, что мы нерачительные хозяева для своей страны», – сказал он НСН.
Между Арменией и Азербайджаном вспыхнул военный конфликт
Спор из-за территории Нагорного Карабаха перерос в боевые столкновения между армянскими и азербайджанскими военнослужащими.
Александр Носик : «Это трагедия. Я вырос в Советском союзе, тогда государство было многонациональным. Для меня и армянский, и азербайджанский народы братские. Мне очень жаль, что дипломатия и политика России, как союзника Армении и Азербайджана, к сожалению, не помогли предотвратить этот конфликт», – поделился он своим мнением с НСН.
Папа Римский одобрил однополые союзы
Папа Римский Франциск одобрил однополые союзы, став первым понтификом, выступившим за их легализацию.
Александр Носик : «Грустные новости приходят и из-за границы. Рухнули еще одни очень важные устои нашего общества. Напомню еще одну новость этого года. В Штатах был убит американец Джордж Флойд – абсолютно незаконопослушный гражданин Америки, но его смерть спровоцировала беспорядки на расовой почве. Это дало определенным политическим кругам в Соединенных Штатах Америки право применять оранжевую революцию на территории собственной страны. Это ведет к хаосу. Судя по всему, скоро исчезнут политические границы государств, и появится управление корпорациями. Самые безрадостные сценарии антиутопий скоро воплотятся в жизнь», – предположил он в эфире НСН.
Серфинг и брейк-данс добавили в олимпийскую программу
Скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс включили в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Александр Носик : «Наверное, это единственная положительная новость, наполненная оптимизмом. Значит, есть планы на будущее, значит, мы верим, что коронавирус отступит, и мы заживем хорошей и доброй жизнью», – подытожил в разговоре с НСН Александр Носик.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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