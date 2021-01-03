Носик: 2020 год показал, что мы нерачительные хозяева своей страны

Александр Носик : «Грустные новости приходят и из-за границы. Рухнули еще одни очень важные устои нашего общества. Напомню еще одну новость этого года. В Штатах был убит американец Джордж Флойд – абсолютно незаконопослушный гражданин Америки, но его смерть спровоцировала беспорядки на расовой почве. Это дало определенным политическим кругам в Соединенных Штатах Америки право применять оранжевую революцию на территории собственной страны. Это ведет к хаосу. Судя по всему, скоро исчезнут политические границы государств, и появится управление корпорациями. Самые безрадостные сценарии антиутопий скоро воплотятся в жизнь», – предположил он в эфире НСН.

