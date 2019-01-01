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Переименование аэропортов

Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян

31 мая 12:31
Общество
Космическая скромность. Павел Виноградов не рад тому, что его имя хотят дать аэропорту
12 ноября 16:41
Общество
Арбенина предложила назвать аэропорты именами Плисецкой и Тарковского
2 ноября 12:14
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Кончаловский: Имя Кобзона подошло бы любому аэропорту страны
30 октября 17:56
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30 октября 12:08
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25 октября 08:00
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Сурганова: Аэропорту Санкт-Петербурга подойдет имя Бродского
17 октября 17:06

31 мая 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам страны имен выдающихся людей. Так, аэропорт Шереметьево получил имя Александра Пушкина, Домодедово — Михаила Ломоносова, а Внуково — советского авиаконструктора Андрея Туполева. Имена для присвоения были выбраны россиянами на голосовании в рамках конкурса «Великие имена России».

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