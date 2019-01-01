Переименование аэропортов
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31 мая 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам страны имен выдающихся людей. Так, аэропорт Шереметьево получил имя Александра Пушкина, Домодедово — Михаила Ломоносова, а Внуково — советского авиаконструктора Андрея Туполева. Имена для присвоения были выбраны россиянами на голосовании в рамках конкурса «Великие имена России».