НАШИ В ГОРОДЕ 2025
«Мечтала там побывать!»: Юлия Пересильд о фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» и новом альбоме23 июля 15:38
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Угрожают протестами: Евросоюз решит судьбу Вучича в Сербии осенью
- Автомобилистов призвали не покупать запчасти самостоятельно на маркетплейсах
- «Золотые» пакеты: Союз потребителей раскрыл уловки магазинов
- Путин подписал закон о студенческой семье
- Откачать мазут из танкеров в Черном море смогут только в следующем году
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru