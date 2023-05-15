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НАШИ В ГОРОДЕ 2025

«Мечтала там побывать!»: Юлия Пересильд о фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» и новом альбоме

23 июля 15:38
Музыка
На фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» можно будет сняться в кино
21 июля 09:00
Культура
Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА» выступят на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»
17 июля 09:00
Музыка
Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» объявил программу развлечений для детей
14 июля 09:00
Музыка
Группа Casual подготовила киносет для фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»
11 июля 19:15
Музыка
Синоптики заявили, что «НАШИ В ГОРОДЕ» разгонят облака над Москвой
7 июля 09:00
Музыка
«Гран-КуражЪ» пообещали зрителям сюрприз на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»
5 июля 13:58
Музыка
Группу звезды «Квартета И» ждет боевое крещение на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»
4 июля 18:12
Музыка
«Список песен - секрет!»: Группа «Чайф» удивит публику на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»
3 июля 16:13
Музыка
Участник фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» Елена Jaya погрузит Москву в четыре стихии
2 июля 14:45
Музыка
От Демидова до Пересильд: Объявлены участники Киносцены фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»
30 июня 09:00

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