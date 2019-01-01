Лозарий
Лоза назвал дураками злых фанатов Макаревича30 мая 16:08
Лоза: Рэп - это хайп и продажный лайк2 мая 19:01
Лоза: Баста и Гнойный ответят за молодежную музыку22 февраля 17:47
Лоза раскрыл секрет популярности Киркорова и Пугачевой18 февраля 15:59
Самые важные события культуры, политики... да и вообще всё на свете глазами знаменитого музыканта Юрия Лозы, который в интервью НСН не раз позиционировал себя в качестве «эксперта по всем вопросам».
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