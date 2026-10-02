СМИ: Япония планирует ввести новые санкции против России
Япония изучает возможность введения очередного пакета санкций против России. Об этом сообщает газета Yomiuri, ссылаясь на правительственные источники.
Отмечается, что Токио может присоединиться к странам Евросоюза, которые усиливают санкционное давление на РФ. Целью ограничительных мер Японии могут стать суда «теневого флота». Также в Токио допускают расширение экспортных ограничений и ужесточение экспортного контроля.
По данным СМИ, японская сторона увязывает рестрикции и с поездкой президента России Владимира Путина на Курильские острова. Этот визит вызвал острую реакцию Токио, при этом в России подчеркивали, что острова - неотъемлемая часть РФ, отмечает Ura.ru.
Между тем Великобритания расширила антироссийские санкции, в «черный» список добавили 23 физических и юридических лица.
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