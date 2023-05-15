Крушение вертолета президента Ирана
19 мая вертолет президента Ирана потерпел крушение. Погибли лидер республики Эбрахим Раиси, глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru