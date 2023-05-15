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Крушение вертолета президента Ирана

Крушение вертолета президента Ирана: Все пассажиры погибли

20 мая 08:31

19 мая вертолет президента Ирана потерпел крушение. Погибли лидер республики Эбрахим Раиси, глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати

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