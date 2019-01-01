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Пожары в Сибири

Сенатор: Трампу спасибо, но с пожарами в Сибири Россия справится сама

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1 августа 08:37
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31 июля 21:05
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Медведев поручил правительству дополнительно профинансировть тушение лесных пожаров
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31 июля 19:32
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«Дешевле было золотой водой тушить!» Эколог об ущербе от пожаров в Сибири
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Эколог: Пожары в сибирских регионах не тушат из-за лазейки в законе
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Губернатор Красноярского края рассказал о вреде тушения пожаров
29 июля 14:48
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Режим «черной совести». В Красноярске нечем дышать из-за лесных пожаров
25 июля 20:30

Площадь лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии, приблизилась к 3 миллионам гектаров. Смог достиг Поволжья, распространился на Казахстан.

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