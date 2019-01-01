Пожары в Сибири
Сенатор: Трампу спасибо, но с пожарами в Сибири Россия справится сама1 августа 09:54
Площадь лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии, приблизилась к 3 миллионам гектаров. Смог достиг Поволжья, распространился на Казахстан.
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