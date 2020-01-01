Путинский транзит
Член рабочей группы по изменениям в Конституцию рассказал о приоритетных вопросах16 января 13:08
15 января 2020 года президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному Собранию заявил о намерении внести ряд поправок в Конституцию. Речь шла об ограничении количества президентских сроков, расширении полномочий Госдумы по формированию правительства, о придании Конституции приоритета относительно норм международного законодательства, о закреплении статуса и роли Госсовета.
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