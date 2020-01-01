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Путинский транзит

Член рабочей группы по изменениям в Конституцию рассказал о приоритетных вопросах

16 января 13:08
Политика
В рабочей группе по поправкам в Конституцию раскрыли подробности ее работы
16 января 11:46
Политика
Путин создал рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию
15 января 22:58
Политика
Путин издаст указ о голосовании по поправкам в Конституцию
15 января 17:19
Общество
«Не в ближайшее время». Адвокат об изменении Конституции РФ
15 января 16:47
Политика
В Госдуме допустили скорую реализацию инициатив Путина по Конституции
15 января 15:47
Политика
Экс-глава СПЧ оценил идею Путина о главенстве Конституции над международным правом
15 января 15:09
Политика
Глава ЦИК: предложенные Путиным изменения Конституции не потребуют референдума
15 января 14:43
Политика
Матвиенко высказалась о дате голосования по изменениям Конституции
15 января 14:24
Политика
Путин предложил россиянам голосовать за поправки в Конституцию
15 января 13:25
Политика
Путин поддержал изменение оговорки в Конституции о двух сроках
15 января 13:12

15 января 2020 года президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному Собранию заявил о намерении внести ряд поправок в Конституцию. Речь шла об ограничении количества президентских сроков, расширении полномочий Госдумы по формированию правительства, о придании Конституции приоритета относительно норм международного законодательства, о закреплении статуса и роли Госсовета.

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