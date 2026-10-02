Желающих нет: Почему Мерцу не грозит отставка на фоне рекордного провала
Александр Рар заявил НСН, что многие немцы хотели бы, чтобы канцлером был другой человек, но пока это маловероятно.
Канцлер Германии Фридрих Мерц может лишиться должности, если добровольно пойдет на это, желающих его «свергать» сегодня нет, рассказал НСН немецкий политолог Александр Рар.
Рейтинг одобрения работы канцлера Германии Фридриха Мерца упал до исторического минимума в 10%, сообщает ARD. Это худший показатель для главы правительства ФРГ за всю историю таких замеров с 1997 года. Рар подтвердил такое настроение в немецком обществе, но отметил, что это вряд ли чем-то грозит самому Мерцу.
«Рейтинги – это показатель того, как немецкое общество относится к Мерцу, сугубо негативно. Многие немцы хотели бы, чтобы канцлером был другой человек, это ясно. Мерц считается чересчур надменным, не умеет доносить свою политику в массы, он обижается на все, если дела не идут так, как он хочет, где-то капризничает. Это все замечают люди . Но тут вопрос в том, что канцлера можно снять, если немецкий народ, грубо говоря, возьмет в руки вилы и пойдет делать революцию, но такого в истории Германии не было. Сейчас представить такое невозможно, поэтому уход канцлера может определиться только ему собственным решением», - отметил он.
Он также объяснил, на что рассчитывает сам Мерц в такой ситуации.
«А Мерц добровольно не отказывается. В 2027 году будут выборы в двух важных западных землях, где сильны позиции его партии. Поэтому он верит, что все властные механизмы будут снова играть в его пользу. Заставить его уйти могут только в партии, но они это делать не будут, это значит «пырнуть ножом в спину», образно говоря. Таких желающих нет. Мерц это тоже считает признаком того, что его позиция прочная. Я не могу полностью исключить переворот, но пока я его не вижу», - добавил собеседник НСН.
Ранее сопредседатель отделения партии «Союз за социальную справедливость и экономическую разумность» Сара Вагенкнехт призвала Мерца уйти в отставку.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Народный артист Гуськов объяснил актуальность фильма «Битва моторов»
- Желающих нет: Почему Мерцу не грозит отставка на фоне рекордного провала
- Владимир Путин посетил полигон Чебаркульский и наблюдал за учениями «Центр-2026»
- Россиянам рассказали, почему свадьба осенью или зимой может стать дешевле
- Удаленка на связи: Что считается прогулом для онлайн-работника
- Россиянам объяснили, как законно отказаться от отработки после целевого обучения
- Для создателя мультсериала «Масяня» запросили почти шесть лет колонии
- Резину не меняем: Москвичам пообещали потепление и дожди после заморозков
- В КХЛ допустили, что что новый президент IIHF может вернуть россиян
- Цой и сигареты: Каким получился альбом группы «Комната культуры»