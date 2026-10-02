«Рейтинги – это показатель того, как немецкое общество относится к Мерцу, сугубо негативно. Многие немцы хотели бы, чтобы канцлером был другой человек, это ясно. Мерц считается чересчур надменным, не умеет доносить свою политику в массы, он обижается на все, если дела не идут так, как он хочет, где-то капризничает. Это все замечают люди . Но тут вопрос в том, что канцлера можно снять, если немецкий народ, грубо говоря, возьмет в руки вилы и пойдет делать революцию, но такого в истории Германии не было. Сейчас представить такое невозможно, поэтому уход канцлера может определиться только ему собственным решением», - отметил он.

Он также объяснил, на что рассчитывает сам Мерц в такой ситуации.

«А Мерц добровольно не отказывается. В 2027 году будут выборы в двух важных западных землях, где сильны позиции его партии. Поэтому он верит, что все властные механизмы будут снова играть в его пользу. Заставить его уйти могут только в партии, но они это делать не будут, это значит «пырнуть ножом в спину», образно говоря. Таких желающих нет. Мерц это тоже считает признаком того, что его позиция прочная. Я не могу полностью исключить переворот, но пока я его не вижу», - добавил собеседник НСН.

Ранее сопредседатель отделения партии «Союз за социальную справедливость и экономическую разумность» Сара Вагенкнехт призвала Мерца уйти в отставку.

