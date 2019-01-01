Росреестр
Росреестр: Американцы плачут при виде российских карт26 ноября 16:46
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К концу 2020 года Росреестр представит новый сервис электронных карт, который будет сделан по государственным стандартам. Запустить сервис планируется в 2020 году.
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