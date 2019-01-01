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Росреестр: Американцы плачут при виде российских карт

26 ноября 16:46
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Вступили в силу новые правила передачи прав на недвижимость
13 августа 12:14
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В Россия появится «горячая линия» для дачников
16 мая 09:08
Общество
В Росреестре рассказали, какие теплицы обложат налогом
24 апреля 11:04
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Данные об объектах более 4 тысяч застройщиков опубликуют в единой информационной системе
13 июля 20:13
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Количество сделок по ипотеке в Москве выросло на 81%
15 июня 16:12

К концу 2020 года Росреестр представит новый сервис электронных карт, который будет сделан по государственным стандартам. Запустить сервис планируется в 2020 году.

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