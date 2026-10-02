Народный артист Гуськов объяснил актуальность фильма «Битва моторов»
История, показанная в «Битве моторов», актуальна, потому что она о мечте, которая проходит в жизни, сказал Алексей Гуськов, сыгравший главу легендарного «Руссо-Балта».
Народный артист России, актер Алексей Гуськов заявил, что считает фильм «Битва моторов» историей о мечте.
В столице прошла светская премьера приключенческого блокбастера «Битва моторов». В числе исполнителей главных ролей — Иван Янковский, Юра Борисов и Паулина Андреева. Помимо них, в фильме можно увидеть Паулину Андрееву (известную по проектам «Вертинский» и «Метод»), Ехезкеля Лазарова («Вальс с Баширом»), Алексея Гуськова («Рождение империи») и Алексея Розина («Страсти по Матвею»), а также других актеров. На мероприятии побывал и спецкор НСН.
Сюжет фильма переносит зрителей в 1908 год, когда команда единомышленников разрабатывала автомобиль «Руссо-Балт». Гуськов сыграл Михаила Шидловского — руководителя «Руссо-Балта» и инженера. В беседе с журналистами актер назвал ту эпоху очень красивой.
«За основу своей роли я не брал исторических персонажей. Мой персонаж тот, кто помогает человеку. Эта эпоха сама по себе очень красивая. Нельзя сказать, что это безоблачное и безмятежное время. Эта история актуальна, потому что она о мечте, которая проходит в жизни. Мы все хотим, чтобы мечты были осуществлены. Кто помог и как это получилось — смотрите в кино», — приводит слова артиста спецкор НСН.
На показе среди первых зрителей присутствовали Константин Эрнст, Антон и Дарья Златопольские, Артем Дзюба, Кристина Асмус, Марк Эйдельштейн, Диана Пожарская, Олег Савостюк, Сергей Бурунов, Аглая Тарасова, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Роман Евдокимов, Виктор и Иван Добронравовы, Макар Хлебников, Алеко, Алла Сигалова, Полина Денисова, Полина Аскери, Клим Шипенко, Евгений Сангаджиев, Олег Трофим, Павел Табаков и многие другие.
Локациями для съемок послужили Санкт‑Петербург, Москва и Черногория. Над созданием картины работали кинокомпании «Централ Партнершип» и «Кинослово» при поддержке Фонда кино. Блокбастер «Битва моторов» выйдет во всех кинотеатрах страны 8 октября.
Исполнитель главной роли Иван Янковский ранее признался, что сбылась его давняя мечта — сняться вместе с Юрой Борисовым, отмечает «Радиоточка НСН».
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