В столице прошла светская премьера приключенческого блокбастера «Битва моторов». В числе исполнителей главных ролей — Иван Янковский, Юра Борисов и Паулина Андреева. Помимо них, в фильме можно увидеть Паулину Андрееву (известную по проектам «Вертинский» и «Метод»), Ехезкеля Лазарова («Вальс с Баширом»), Алексея Гуськова («Рождение империи») и Алексея Розина («Страсти по Матвею»), а также других актеров. На мероприятии побывал и спецкор НСН.

Сюжет фильма переносит зрителей в 1908 год, когда команда единомышленников разрабатывала автомобиль «Руссо-Балт». Гуськов сыграл Михаила Шидловского — руководителя «Руссо-Балта» и инженера. В беседе с журналистами актер назвал ту эпоху очень красивой.



«За основу своей роли я не брал исторических персонажей. Мой персонаж тот, кто помогает человеку. Эта эпоха сама по себе очень красивая. Нельзя сказать, что это безоблачное и безмятежное время. Эта история актуальна, потому что она о мечте, которая проходит в жизни. Мы все хотим, чтобы мечты были осуществлены. Кто помог и как это получилось — смотрите в кино», — приводит слова артиста спецкор НСН.