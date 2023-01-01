Новогодний «сюрприз»: Россияне готовятся к росту цен на продукты к праздникам
Цены на продукты к Новому году уже начали расти. На это, прежде всего, влияет потребительский спрос.Экономика
«Реальное число потерь не знает никто»: На Украине СМИ извинились за «опечатку» с убитыми
Украина несет большие потери в ходе СВО, но прислушивается к западу и проводит мобилизацию, отказываясь от переговоров с Россией.Армия и флот
Молчание Минобороны: Почему Авдеевку сравнивают с Артемовском?
Российские войска отбили у ВСУ Авдеевку, но Минобороны РФ не торопится комментировать успех, чтобы избежать возможных потерь, считают эксперты.Армия и флот
Массовая атака украинских беспилотников: Что известно об операции ВСУ?
ВСУ предприняли массовую атаку беспилотниками на российские регионы. Большинство целей, по данным Минобороны, уничтожены. БПЛА «курсируют» по мирным железнодорожным маршрутам между Киевом и Москвой, отметил политолог Сергей Марков.Регионы России
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