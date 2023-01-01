НОВОСТИ ЧАСА
ХАМАС передало заложника с российским гражданством представителям Международного комитета Красного КрестаСвязанный с Израилем нефтяной танкер Central Park захватили у побережья Йемена неизвестные силыЛитва ужесточила транзит грузового транспорта на российской границеО сильном снегопаде в Центральной России предупредил Гидрометцентр РФ«НАШЕ Радио» отмечает юбилей!
НСН
в эфире трёх радиостанций
Станция «Наше радио» 101,7 FM
НСН
в эфире трёх радиостанций
Станция Jazz FM 89,1 FM
НСН
в эфире трёх радиостанций
Станция Rock FM 95,2 FM
USD

88.82

EUR

96.92

Рубрики

Сюжеты

Теги

Пресс-центр

Кривая ЛинияВсе новости

Политика

Экономика Москвы

Общество

Экономика

В мире

Культура

Спорт

Происшествия

Бизнес и финансы

Наука и технологии

Молодые ветра

Недвижимость

Здоровье

Туризм

Музыка

Авиация и космос

Армия и флот

Регионы России

Интервью

Украина

Разное

Спецпроекты

Новости компаний

Новогодний «сюрприз»: Россияне готовятся к росту цен на продукты к праздникам

Цены на продукты к Новому году уже начали расти. На это, прежде всего, влияет потребительский спрос.

Экономика

«Реальное число потерь не знает никто»: На Украине СМИ извинились за «опечатку» с убитыми

Украина несет большие потери в ходе СВО, но прислушивается к западу и проводит мобилизацию, отказываясь от переговоров с Россией.

Армия и флот

Молчание Минобороны: Почему Авдеевку сравнивают с Артемовском?

Российские войска отбили у ВСУ Авдеевку, но Минобороны РФ не торопится комментировать успех, чтобы избежать возможных потерь, считают эксперты.

Армия и флот

Массовая атака украинских беспилотников: Что известно об операции ВСУ?

ВСУ предприняли массовую атаку беспилотниками на российские регионы. Большинство целей, по данным Минобороны, уничтожены. БПЛА «курсируют» по мирным железнодорожным маршрутам между Киевом и Москвой, отметил политолог Сергей Марков.

Регионы России

Горячие новости

Все новости

Актуальное

Экономика
Новогодний «сюрприз»: Россияне готовятся к росту цен на продукты к праздникам
26 ноября 17:00
Россия-Украина
«Реальное число потерь не знает никто»: На Украине СМИ извинились за «опечатку» с убитыми
26 ноября 16:00
Россия-Украина
Молчание Минобороны: Почему Авдеевку сравнивают с Артемовском?
26 ноября 15:00
Россия-Украина
Массовая атака украинских беспилотников: Что известно об операции ВСУ?
26 ноября 14:00
В мире
Борьба за голоса: Германию раздирают политические противоречия
26 ноября 10:00
Война санкций
«Тайное финансирование» России: Европа возвращается к газу из РФ?
26 ноября 09:00
Культура
«Нравится музыка, вино и праздник»: Гоша Куценко рассказал о своем творчестве
25 ноября 17:00
Россия-Украина
Закрытые «двери»: Финляндия замыкается от России
25 ноября 16:00
Россия-Украина
Уехать и вернуться? В России спорят о судьбе релокантов
25 ноября 15:00

сюжет

Креативная индустрия

Культура
Культура
«С симпатией к злодеям»: Режиссер «По щучьему велению» объяснил популярность фильма
13 ноября 11:48
Культура
Фильм «По щучьему велению» собрал 1,5 млрд рублей за две недели
9 ноября 19:33
Музыка
Продюсер Шахиди: стоимость концертов оставшихся в России артистов сильно выросла
31 октября 13:34
Все новости сюжета

Популярное

Банки против отмены комиссии за услуги ЖКХ
27 ноября 03:03
Байден и Нетаньяху договорились продолжить работу над освобождением заложников
27 ноября 03:30
Развожаев: пик шторма в Севастополе впереди
27 ноября 04:03
Арестович* обвинил украинских союзников в непредоставлении поддержки
27 ноября 04:30
В Якутии эвакуировали всех работников рудника, где произошел выброс метана
27 ноября 05:03

Новости компаний

Volkswagen AG раскрыл цену сделки по продаже бизнеса в РФ
Иранский седан Iran Khodro Dena+ появился на рынке РФ
Бумаги Qiwi падают на Мосбирже на корпоративных новостях
Carlsberg Group нашла покупателя для «Балтики»
Автомобили Honda вернулись в Россию через Китай
Coca-Cola HBC объявила о покупке производителя водки Finlandia
Суд в Москве узаконил штраф для Apple в 1,2 млрд рублей
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» будет выпускать грузовики на экс-заводе Toyota
«Фанагория» завершила 2022 год рекордными показателями
«Мосинжпроект» придерживается передовых принципов охраны труда
Агрокомплекс семьи экс-главы Минсельхоза Ткачёва получил рекордную прибыль
Metro разрешила вход в торговые центры без карты гостя
СМИ: Papa John's в РФ будет развивать пиццерии отдельно от холдинга США
Сайт «Ингосстраха» стал еще удобнее для клиентов
ФАС разрешила продать бизнес польского франчайзи KFC в РФ

Пресс-центр

10-я симфония Бетховена от нейросети и замена дирижеров: классическая музыка из будущего

Анонс

Взрывы самокатов и происшествия на льду: Какие риски подстерегают россиян зимой

27 ноября 16:00Анонс

Котлеты из мух и консоме из кузнечиков: Что ждет российскую гастроиндустрию в скором будущем?

24 ноября 14:00

Дефицит самолетов или модернизация авиарынка? На чем будут летать россияне в 2024 году?

24 ноября 12:00
Все материалы пресс-центра

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Safari
Система Orphus