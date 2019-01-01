Россия и G7

Россию решили позвать на следующий саммит «Большой семерки». Президент США Дональд Трамп согласился с предложением французского коллеги Эммануэля Макрона пригласить Российскую Федерацию на саммит «Большой семерки» в 2020 году. Однако в ходе саммита G7, почти никто из мировых лидеров позицию Трампа не поддержал.