Россия и G7

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Россию решили позвать на следующий саммит «Большой семерки». Президент США Дональд Трамп согласился с предложением французского коллеги Эммануэля Макрона пригласить Российскую Федерацию на саммит «Большой семерки» в 2020 году. Однако в ходе саммита G7, почти никто из мировых лидеров позицию Трампа не поддержал.
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