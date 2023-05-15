Вешалка Синтина
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 50 фильмов представит Международный кинофестиваль «Евразия-кинофест»
- Алаудинов заявил, что в Курской области освободили 15 населенных пунктов
- Число жертв урагана «Милтон» во Флориде достигло 16 человек
- В МИД Германии заявили об отказе Путина говорить с Шольцем
- Актер Ливанов пришел в сознание
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru