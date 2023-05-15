Сектор Газа

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СМИ: в Израиле в районе ядерного центра произошел «инцидент»

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«Сохранение мира»: В Совфеде назвали РФ посредником между Израилем и Палестиной
10 октября 10:23
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Иранский журналист: Нетаньяху понимает, что гражданская война в Израиле неизбежна
9 октября 14:46

7 октября многолетний конфликт между Израилем и Палестиной перешел в горячую фазу. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале военной операции под названием «Буря Аль-Аксы». Боевики открыли огонь по городам Израиля, в ответ страна официально объявила о переходе в состояние войны.

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