Сектор Газа
СМИ: в Израиле в районе ядерного центра произошел «инцидент»11 октября 19:44
7 октября многолетний конфликт между Израилем и Палестиной перешел в горячую фазу. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале военной операции под названием «Буря Аль-Аксы». Боевики открыли огонь по городам Израиля, в ответ страна официально объявила о переходе в состояние войны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru