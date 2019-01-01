Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» вновь соберёт всех в центре Москвы – на проспекте Академика Сахарова - и подарит москвичам и гостям столицы незабываемые эмоции и впечатления на весь год. Музыкальный марафон не ограничится одним днём и станет поистине масштабным событием культурной жизни города: на протяжении всего уикенда - 7 и 8 сентября, с 13:00 до самого вечера – зрителей ожидает почти 20 часов НАШЕй музыки.