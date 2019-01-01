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НАШИ В ГОРОДЕ

На фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» Александр Ф. Скляр споёт о Москве

30 августа 11:00
Музыка
От Невы до Москвы-реки. «НАШИ В ГОРОДЕ» поздравят столицу с Днём рождения
29 августа 20:16
Музыка
«Мини-Нашествие» в Москве. Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» грянет в столице
29 августа 16:21
Музыка
Москва отметит День города по-НАШЕму
28 августа 10:56

Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» вновь соберёт всех в центре Москвы – на проспекте Академика Сахарова - и подарит москвичам и гостям столицы незабываемые эмоции и впечатления на весь год. Музыкальный марафон не ограничится одним днём и станет поистине масштабным событием культурной жизни города: на протяжении всего уикенда - 7 и 8 сентября, с 13:00 до самого вечера – зрителей ожидает почти 20 часов НАШЕй музыки.

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