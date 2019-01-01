Стрельба на Лубянке
Тренер лубянского стрелка рассказал о странностях в его поведении20 декабря 08:14
Стрельба на Лубянке. Что известно на данный момент20 декабря 07:46
При стрельбе на Лубянке ранен гражданский человек20 декабря 00:19
При стрельбе на Лубянке пострадали пять человек19 декабря 20:59
Сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке19 декабря 20:15
Путину доложено о стрельбе у здания ФСБ19 декабря 19:44
Вечером 19 декабря мужчина открыл огонь из автоматического оружия у здания ФСБ на Лубянке. В результате погиб сотрудник ФСБ, пять человек ранены. Сам стрелок был ликвидирован.
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