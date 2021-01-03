Рост цен и банкротства. Что ждет экономику России в год Быка?
Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton в эфире НСН дал прогноз, насколько быстро будут дорожать продукты в 2021 году, а также каким будет курс рубля и цены на нефть.
Российская экономика заметно просела из-за коронавирусных ограничений в 2020 году. Были приостановлены полеты, пустовали гостиницы, закрывались рестораны, а малый и средний бизнес лихорадочно пытался найти общий язык с властями. Сохранить бизнес удалось не всем, самые стойкие научились выживать и теперь ищут новые точки роста.
Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в эфире НСН рассказал, что ждет российскую экономику в 2021 году.
«У меня ожидания не очень хорошие. Сейчас в заслугу властям ставят, что деньги не раздавались всему населению, а была точечная поддержка. Все ждут постковидного восстановления, но тут важно понимать, будет ли потребительский спрос поддержан доходами населения. Локомотивом такого восстановления будут сектора, которые пострадали сильнее всех. Это торговля, общепит, туризм. Без денег спроса быть не может, а у населения доходы упали где-то на 4-5% за год. В наиболее критичный второй квартал они снизились на 8,4%. Все это говорит о том, что быстрого восстановления не будет. Надеяться на официальный прогноз Минэкономразвития вряд ли стоит, если только ведомство не нарисует эту цифру искусственно», - отметил он.
Аналитик также оценил основные риски для отечественной экономики в предстоящий год.
«Главный риск - это то, что постковидная ловушка может затянуться надолго. Люди набрали много кредитов, появится проблема их погашения. Возможен рост банкротств, потому что отсрочки по налогам подойдут к концу. Будет рост цен на продукты, кроме подсолнечного масла и сахара, за стоимостью которых следит правительство. Цены будут расти не резко, чтобы не привлекать внимание. Думаю, 6-7% продовольственной инфляции в 2021 году мы будем иметь точно», - считает Николаев.
Немалую роль на скорость восстановления экономики оказывают цены на нефть. Эксперт дал прогноз, какой будет стоимость черного золота в год Быка.
«Власти России изначально говорили о восстановлении цен на нефть к концу 2020 года, потом это перенесли на середину 2021 года, теперь говорят о 2022 году. Реальность такова, что спрос на нефть в обозримом будущем не восстановится. Коронавирус стал причиной глобального сдвига в потреблении ресурсов. Уход от прежней модели будет продолжаться, высокого спроса не будет. Думаю, что 50 долларов за баррель - это потолок. Это будет давить на рубль, а помимо этого новый президент США Джо Байден введет санкции против России. Прогнозы курса рубля слишком оптимистичные, никаких 72 рублей за доллар не будет, нужно ориентироваться на 80», - заключил он.
Ранее зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью НСН заявил, что российская экономика вырастет в 2021 году на 3,5%. В свою очередь аналитики SberCIB Investment Research выступили с прогнозом, что в наступающем году инфляция в России составит 3-3,5% и ЦБ может продолжить снижение ключевой ставки.
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