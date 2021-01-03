Рост цен и банкротства. Что ждет экономику России в год Быка?

«У меня ожидания не очень хорошие. Сейчас в заслугу властям ставят, что деньги не раздавались всему населению, а была точечная поддержка. Все ждут постковидного восстановления, но тут важно понимать, будет ли потребительский спрос поддержан доходами населения. Локомотивом такого восстановления будут сектора, которые пострадали сильнее всех. Это торговля, общепит, туризм. Без денег спроса быть не может, а у населения доходы упали где-то на 4-5% за год. В наиболее критичный второй квартал они снизились на 8,4%. Все это говорит о том, что быстрого восстановления не будет. Надеяться на официальный прогноз Минэкономразвития вряд ли стоит, если только ведомство не нарисует эту цифру искусственно», - отметил он.



Аналитик также оценил основные риски для отечественной экономики в предстоящий год.



«Главный риск - это то, что постковидная ловушка может затянуться надолго. Люди набрали много кредитов, появится проблема их погашения. Возможен рост банкротств, потому что отсрочки по налогам подойдут к концу. Будет рост цен на продукты, кроме подсолнечного масла и сахара, за стоимостью которых следит правительство. Цены будут расти не резко, чтобы не привлекать внимание. Думаю, 6-7% продовольственной инфляции в 2021 году мы будем иметь точно», - считает Николаев.



Немалую роль на скорость восстановления экономики оказывают цены на нефть. Эксперт дал прогноз, какой будет стоимость черного золота в год Быка.