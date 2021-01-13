Кто в Рамблере хозяин

В рамках стратегии по превращению в глобальную экосистему Сбер продолжает поглощение небанковских компаний. Одним из последних приобретений стала группа Rambler, в которой Сбер увеличил свою долю с 55 до 100%. Пикантности сделке придает тот факт, что помимо онлайн-кинотеатра «Окко», который считается основным активом группы, в нее входят и популярные интернет-издания, в том числе «Lenta.ru», «Gazeta.ru», «Afisha.ru», «Championat.com» и др.

При этом, согласно действующему законодательству, Сбербанк не может быть их владельцем. Закон «О СМИ» запрещает иностранцам напрямую или косвенно владеть более 20% в компании-учредителе любого российского СМИ, в то время как более 43% акционерного капитала Сбербанка принадлежит как раз нерезидентам.

Ранее эксперты называли три возможных варианта, при которых Сбер сможет получить контроль над медиа. Первый способ – изменение законодательства, второй – назначение номинального владельца, третий – закольцовка структуры собственности.

Как сообщал РБК, Сбербанк даже обращался в администрацию президента с предложением оценить возможные модели сделки, по итогам которой кредитная организация станет собственником СМИ, входящих в группу Rambler.

В итоге учредителем «рамблеровских» СМИ стал Сергей Шишкин, бывший управляющий директор «Газпром-медиа Развлекательное ТВ», который накануне сделки перешел в Сбер. Появление его не случайно. Его переходу предшествовало назначение на должность старшего вице-президента Сбербанка Татьяны Доброхваловой, которая ранее являлась заместителем гендиректора «Газпром-медиа».

Всеми медиа группы управляет ООО «Рамблер&КО Медиа». В свою очередь, 80% «Рамблер&КО Медиа» принадлежит ООО «Медианна» и 20% - ООО «Эпоха диджитал».

Именно учредителем «Медианны» и стал Сергей Андреевич Шишкин. «Эпоха Диджитал», владеющая оставшимися 20%, принадлежит «дочке» Сбербанка – ООО «Цифровые активы». Казалось, что все бразды правления в руках владельца «Медианны» Сергея Шишкина, и Сбер остается в стороне. Если бы не одно «но». По сведениям из ЕГРЮЛ, все 100% долей ООО «Медианна» находятся в залоге у ООО «Эпоха диджитал», с которым компания заключила договор займа. Таким образом, Сбер по сути обошел закон и легализовал свой контроль над информационными активами.

Схему, по которой Сбер приобрел контроль над СМИ, нельзя назвать новой. В 2016 году точно так же для обхода действующего законодательства основным владельцем компании «Цифровое телерадиовещание», развивавшей под брендом МТС спутниковое ТВ, был «назначен» топ-менеджер АФК «Система», по иронии судьбы почти полный тезка героя истории с Rambler, Сергей Анатольевич Шишкин.

Теперь дело за Роскомнадзором, который в случае подозрений, что новый владелец СМИ является номинальным, может признать сделку ничтожной. И – риторический вопрос. Если постоянно используется одна и та же брешь в законе, может, следует ее все-таки закрыть или легализовать? Нужное подчеркнуть…

