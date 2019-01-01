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Профессор-потрошитель Соколов

Разоблачитель профессора Соколова: «Дружка Мединского» покрывали годами

11 ноября 17:17
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9 ноября 17:02
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Профессор СПбГУ убил и расчленил свою студентку
9 ноября 16:03

В ночь на 9 ноября 2019 года в Петербурге был задержан доцент СПбГУ Олег Соколов. Мужчина пытался утопить в Мойке пакет, внутри которого оказались женские руки. В квартире профессора нашли другие останки. Убитой оказалась 24-летняя сожительница и бывшая студентка Соколова Анастасия Ещенко. В СМИ активное обсуждение получили сведения, что Соколов неоднократно был замечен в рукоприкладстве и неадекватном поведении, однако ему все и всегда сходило с рук.

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