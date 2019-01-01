Профессор-потрошитель Соколов
Разоблачитель профессора Соколова: «Дружка Мединского» покрывали годами11 ноября 17:17
В ночь на 9 ноября 2019 года в Петербурге был задержан доцент СПбГУ Олег Соколов. Мужчина пытался утопить в Мойке пакет, внутри которого оказались женские руки. В квартире профессора нашли другие останки. Убитой оказалась 24-летняя сожительница и бывшая студентка Соколова Анастасия Ещенко. В СМИ активное обсуждение получили сведения, что Соколов неоднократно был замечен в рукоприкладстве и неадекватном поведении, однако ему все и всегда сходило с рук.
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