Фёдоров: 2020 – год двух пандемий
Генеральный директор ВЦИОМ специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2020 года.
Пандемия COVID-19
Весь мир столкнулся с пандемией COVID-19. Новый коронавирус начал распространяться из Китая и спровоцировал уже две волны роста заболеваемости. В рамках борьбы с инфекцией многие страны закрыли границы и ввели строгие ограничения для граждан.
Валерий Федоров: «Мы в пандемии уже почти год. И, скорее всего, одним годом это не ограничится. Вся надежда даже не на обретение популяционного иммунитета, а на вакцину. Все научились делать вакцины быстрее и, дай бог, эффективнее. Россия в числе лидеров, и начинается массовая вакцинация. Но кроме непосредственной эпидемии, мы увидели еще и пандемию страха. Очень сильно изменилось социально-психологическое состояние людей, поэтому 2020 год – это год не одной, а, как минимум, двух глобальных пандемий», – сказал в интервью НСН Валерий Фёдоров.
Экономический кризис 2020
Сложные времена для мировой и, в частности, российской экономики начались с распространения нового типа коронавируса, который пришел из Китая в декабре 2019 года и с тех пор охватил все страны, заставив временно остановить производство и закрыть предприятия сферы услуг.
Валерий Федоров: «Пандемия дала старт экономическому кризису. Большие надежды возлагаются на 2021 год, на восстановительный рост. И России, в частности, тоже обещают неплохой подъем – 2,5 процента ВВП за год. Если такой прогноз реализуется, это значит, что весь потерянный в экономическом смысле 2020 год мы отработаем всего за 12 месяцев. И, таким образом, вернемся к концу 2021 года на уровень начала 2020 года. По мировым стандартам это, кстати, отличный результат, потому что большинство стран, как ожидают экономисты, смогут восстановиться на уровень 2019 года не раньше, чем в 2022-м. Но это все-таки прогнозы, а сегодня мы видим кризис, он широкий и глубокий», – прокомментировал он в эфире НСН.
В США прошли президентские выборы
В ноябре 2020 года в Штатах прошли президентские выборы, победу в которых одержал демократ Джо Байден.
Валерий Федоров: «США смогли удержаться от настоящей гражданской войны, хотя были к ней близки. Ожесточенная была борьба, разделившая страну на две части. Победу на выборах одержал Джо Байден, и пусть он нам не нравится, но все-таки стабильность в этой стране сохранена», – отметил в беседе с НСН Валерий Фёдоров.
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