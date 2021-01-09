Фёдоров: 2020 – год двух пандемий

Валерий Федоров: «Пандемия дала старт экономическому кризису. Большие надежды возлагаются на 2021 год, на восстановительный рост. И России, в частности, тоже обещают неплохой подъем – 2,5 процента ВВП за год. Если такой прогноз реализуется, это значит, что весь потерянный в экономическом смысле 2020 год мы отработаем всего за 12 месяцев. И, таким образом, вернемся к концу 2021 года на уровень начала 2020 года. По мировым стандартам это, кстати, отличный результат, потому что большинство стран, как ожидают экономисты, смогут восстановиться на уровень 2019 года не раньше, чем в 2022-м. Но это все-таки прогнозы, а сегодня мы видим кризис, он широкий и глубокий», – прокомментировал он в эфире НСН.

