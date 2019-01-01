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Россия vs Грузия

Возврат стоимости путевок не вылетевшим в Грузию займет от двух недель

21 июня 23:24
В мире
Россиянам обеспечат досрочное возвращение из Грузии
21 июня 23:11
В мире
Названы условия возобновления авиаперевозок в Грузию
21 июня 22:35
В мире
S7 прекратит полеты в Грузию
21 июня 22:10
Политика
Косачев прокомментировал решение о приостановке авиасообщения с Грузией
21 июня 21:59
Общество
Путин запретил пассажирское авиасообщение с Грузией
21 июня 21:26
В мире
Ростуризм рекомендует приостановить продажу туров в Грузию
21 июня 20:14
В мире
Бурджанадзе: Грузинское правительство показало свою тупость
21 июня 19:39
В мире
МИД России настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Грузию
21 июня 19:32
В мире
Глава грузинского парламента ушел со своего поста после массовых столкновений
21 июня 16:06
Происшествия
Кремль назвал события в Грузии «русофобской провокацией»
21 июня 13:22

Конфликт между Россией и Грузией начался с ошибки, в результате которой российский депутат, возглавлявший делегацию на сессии Межпарламентской ассамблеи православия, сел в кресло спикера парламента Грузии. Это вызвало возмущение оппозиционных депутатов и последующие внутриполитические волнения с антироссийскими лозунгами. Владимир Путин запретил гражданское авиасообщение с Грузией с 8 июля.

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