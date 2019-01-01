Россия vs Грузия

Конфликт между Россией и Грузией начался с ошибки, в результате которой российский депутат, возглавлявший делегацию на сессии Межпарламентской ассамблеи православия, сел в кресло спикера парламента Грузии. Это вызвало возмущение оппозиционных депутатов и последующие внутриполитические волнения с антироссийскими лозунгами. Владимир Путин запретил гражданское авиасообщение с Грузией с 8 июля.