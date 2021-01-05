Орешкин: обнуление президентских сроков Путина логично, но трагично
Политолог специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2020 года.
Весь мир столкнулся с коронавирусом
В 2020 году по всему миру распространился коронавирус, борьба с инфекцией продолжается и сегодня.
Дмитрий Орешкин: «Важно, с моей точки зрения, что общая тенденция к глобализации, к раскрытию границ отступила на второй план. Теперь каждая страна пытается защититься от нового врага с помощью своих собственных средств. Есть шведская модель, китайская модель, туркменская модель, где никто не болеет, есть американская и российская модели. Каждая страна ищет выход по-своему. А на самом деле проблема типично глобальная, и здесь очень важна международная солидарность, согласованные действия по борьбе с коронавирусом», – отметил в интервью НСН Дмитрий Орешкин.
Приняты поправки к Конституции РФ
В январе 2020 года российский лидер Владимир Путин анонсировал изменения в Конституции РФ, а депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила в качестве одной из поправок к Основному закону страны «обнулить» президентские сроки Путина. Эта и другие поправки были утверждены по итогам общероссийского референдума, прошедшего с 25 июня по 1 июля.
Дмитрий Орешкин: «Не так уж важно, как именно будет называться Владимир Путин в 2024 году. Возможно президентом, возможно председателем Государственного совета. Но то, что он останется на вершине власти, для меня совершенно очевидно. Он не может уйти от власти по нескольким причинам. Во-первых, его ощущение своей исторической функции, во-вторых, из-за соображений касательно безопасности. Так что идея обнуления сроков сколь логична, столь и трагична, потому что в нормальных условиях нормальный президент должен, честно отслужив свой срок, уходить, оставлять место для кого-то другого», – сказал он в эфире НСН.
В США прошли президентские выборы
В ноябре 2020 года в Штатах прошли президентские выборы, победу в которых одержал демократ Джо Байден.
Дмитрий Орешкин: «Что ни говорите, США – самая главная держава мира, от президента Штатов зависит чрезвычайно много. Конечно, можно говорить о том, чем лучше или хуже один престарелый Байден по сравнению с другим престарелым Трампом, но важно, что работает государственный принцип сменяемости власти с помощью конкурентных выборов. Американцы смогли сохранить эту систему приоритетов государственных институтов. В этом смысле я им от души завидую. А уж как там дальше будет, они сами разберутся», – подытожил в беседе с НСН Дмитрий Орешкин.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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