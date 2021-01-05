Орешкин: обнуление президентских сроков Путина логично, но трагично

Дмитрий Орешкин: «Что ни говорите, США – самая главная держава мира, от президента Штатов зависит чрезвычайно много. Конечно, можно говорить о том, чем лучше или хуже один престарелый Байден по сравнению с другим престарелым Трампом, но важно, что работает государственный принцип сменяемости власти с помощью конкурентных выборов. Американцы смогли сохранить эту систему приоритетов государственных институтов. В этом смысле я им от души завидую. А уж как там дальше будет, они сами разберутся», – подытожил в беседе с НСН Дмитрий Орешкин.

