«Потерял берега»: Бородин потребовал признать Парфенова иноагентом

По его словам, соответствующее требование было направлено в Министерство юстиции. В нём Бородин призвал проверить деятельность журналиста, а также его высказывания «на предмет дискредитации власти».

Бородин написал, что Парфенов «полностью перешел на методички западных спецслужб» - он представляет внешнюю политику РФ, как «агрессивное имперство», а федеральные СМИ обвиняет в «тотальной цензуре». Параллельно журналист продолжает вести интернет-магазин с доставкой по России.

«Парфенов уже давно потерял всякие берега. На зарубежных ресурсах и в интервью другим иноагентам он открыто занимается дискредитацией высшего руководства страны», — заключил общественник.

Ранее Бородин призвал запретить все концерты в России до окончания СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».