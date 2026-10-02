«Потерял берега»: Бородин потребовал признать Парфенова иноагентом

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своём Telegram-канале заявил, что журналиста и телеведущего Леонида Парфенова следует признать иноагентом.

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По его словам, соответствующее требование было направлено в Министерство юстиции. В нём Бородин призвал проверить деятельность журналиста, а также его высказывания «на предмет дискредитации власти».

Бородин написал, что Парфенов «полностью перешел на методички западных спецслужб» - он представляет внешнюю политику РФ, как «агрессивное имперство», а федеральные СМИ обвиняет в «тотальной цензуре». Параллельно журналист продолжает вести интернет-магазин с доставкой по России.

«Парфенов уже давно потерял всякие берега. На зарубежных ресурсах и в интервью другим иноагентам он открыто занимается дискредитацией высшего руководства страны», — заключил общественник.

Ранее Бородин призвал запретить все концерты в России до окончания СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/lgparfenov
ТЕГИ:ИноагентыТелеведущийЖурналистыЛеонид Парфёнов

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