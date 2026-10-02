В России сообщили о неинфекционной пандемии диабета

Сахарный диабет приобрел характер неинфекционной пандемии, считают в Государственном научном центре ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова» Минздрава России. Об этом пишет ТАСС.

«Специалисты... характеризуют ситуацию как неинфекционную пандемию. Ежегодный прирост новых случаев составляет сотни тысяч человек», — рассказали в учреждении.

Отмечается, что основной прирост обеспечивает диабет II типа, который возникает преимущественно у людей с ожирением.

Между тем директор центра эндокринологии имени академика Дедова Наталья Мокрышева предупредила, что предиабет может возникать из-за недостаточной физической активности, хронического стресса и неправильного питания, пишет 360.ru.

