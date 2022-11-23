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ЧМ-2022

Мексика и Польша сыграли вничью в матче ЧМ по футболу в Катаре

23 ноября 00:01
Спорт
Дания и Тунис сыграли вничью в матче ЧМ-2022
22 ноября 18:38
Спорт
«Маленький подвиг»: Губерниев о сенсационном поражении Аргентины на ЧМ
22 ноября 17:02
Спорт
Сборная Саудовской Аравии обыграла сборную Аргентины в матче ЧМ-2022
22 ноября 15:15
Спорт
Сборная Англии разгромила сборную Ирана в матче ЧМ-2022
21 ноября 18:25
Общество
Футболисты сборной Ирана в знак протеста не стали петь гимн страны на ЧМ-2022
21 ноября 17:46
Спорт
Футбольные фанаты возмущены запретом на продажу алкоголя в Катаре
21 ноября 01:28
Спорт
Сборная Эквадора обыграла команду Катара в матче открытия ЧМ
21 ноября 00:01
Спорт
На стадионах ЧМ-2022 в Катаре не будут продавать пиво
18 ноября 15:32
Спорт
«Толерантность и харам»: Запад обрушился на Катар перед ЧМ-2022
14 ноября 19:21

Чемпионат мира по футболу стартовал в Катаре 20 ноября, финальный матч состоится 18 декабря. Это первый в истории чемпионат мира, проходящий на Ближнем Востоке.

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