ЧМ-2022
Мексика и Польша сыграли вничью в матче ЧМ по футболу в Катаре23 ноября 00:01
Дания и Тунис сыграли вничью в матче ЧМ-202222 ноября 18:38
Сборная Англии разгромила сборную Ирана в матче ЧМ-202221 ноября 18:25
На стадионах ЧМ-2022 в Катаре не будут продавать пиво18 ноября 15:32
Чемпионат мира по футболу стартовал в Катаре 20 ноября, финальный матч состоится 18 декабря. Это первый в истории чемпионат мира, проходящий на Ближнем Востоке.
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23 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru