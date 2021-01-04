Ломидзе: Туризм не умер!
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы на 2020 год.
Пандемия COVID-19
В 2020 году началась пандемия COVID-19, борьба с коронавирусом продолжается по сей день. Из-за сложной эпидемиологической ситуации было приостановлено международное авиасообщение. Российские туристы до сих пор не могут посетить многие страны.
Майя Ломидзе: «Самая главная новость, что туризм не умер, несмотря на то, что весь мир ограничивал передвижения граждан. И, казалось бы, что после такого туризм должна была постигнуть печальная участь. Тем не менее, туризм не просто выжил, а даже показалась весьма положительные результаты. Например, одно из немногих выездных направлений в России, которое было доступно, это Танзания. И она показала прирост в несколько раз», – сказала в беседе с НСН Майя Ломидзе.
Были открыты новые чартерные направления внутри страны
Впервые российские туристы смогли отправиться на Алтай, к Байкалу, в Калининград и Хакасию на чартерных рейсах.
Майя Ломидзе: «Это звучит почти как фантастика. Эти направления не входили в число самых популярных, а чартеры обычно ставят на те направления, которые востребованы у большей части населения страны. Тем не менее, чартеры были поставлены и были вполне успешными. Тридцать тысяч человек улетело только в Калининград на чартерных рейсах. А самое главное, эта программа позволила снизить стоимость туров, соответственно, повысив доступность Байкала, Балтики и Алтайских гор примерно на 20-30 процентов», – отметила она в интервью НСН.
Ростуризм получил статус министерства
Правительство утвердило новые полномочия и функции Ростуризма после перехода ведомство под прямое ведение кабинета министров.
Майя Ломидзе: «Открытие новых чартеров, в том числе, стало возможным, потому что Ростуризм очень активно и плотно занялся развитием внутреннего туризма. Более того, Ростуризм, по сути, получил статус министерства. И столь высокий статус означает больше полномочий, больше возможностей, больше преимуществ для отрасли в целом, которая, наверное, никогда столько не обсуждалась, в том числе, на самом высоком уровне», – прокомментировала она для НСН.
Лишь 6% туроператоров покинули рынок
Доходность туроператоров по итогам года снизилась более чем на 60%. Убытки составили более 1,3 триллиона рублей. По предварительной оценке, более 50 тысяч человек остались без работы или сменили вид деятельности.
Майя Ломидзе: «Несмотря на ограничения и пандемию, большая часть туристических компаний сумела остаться на плаву, не оставила и не кинула своих туристов, многие из которых еще весной 2020 года купили туры себе на лето, на осень и даже на Новый год. По предварительной оценке, только шесть процентов туроператоров прекратили работу и около 30 процентов турагентств также перестали работать с марта по декабрь 2020 года», – рассказала она слушателям НСН.
В России появилась программа туристического кэшбека
Россияне впервые получили возможность вернуть часть средств за купленные туры по стране. Акция действовала летом с 21 по 28 августа, а также в осенне-зимний период с 15 октября по 5 декабря.
Майя Ломидзе: «Мы это не можем не упомянуть. Общий объем реализованных услуг по этой акции составил порядка 2,5 миллиардов рублей», – подытожила в беседе с НСН Майя Ломидзе.
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