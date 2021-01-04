Ломидзе: Туризм не умер!

Майя Ломидзе: «Самая главная новость, что туризм не умер, несмотря на то, что весь мир ограничивал передвижения граждан. И, казалось бы, что после такого туризм должна была постигнуть печальная участь. Тем не менее, туризм не просто выжил, а даже показалась весьма положительные результаты. Например, одно из немногих выездных направлений в России, которое было доступно, это Танзания. И она показала прирост в несколько раз», – сказала в беседе с НСН Майя Ломидзе.

