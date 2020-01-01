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Партийный Шнур

Шнуров-депутат – победа для русской культуры

21 февраля 20:00
Общество
Телеграм: Партийный Шнур и бесплатные проститутки
21 февраля 14:02
Разное
Россия теряет миллиард в день, Шнуров пошел в Партию роста, адвокат пронес оружие в суд
20 февраля 21:45
Политика
Шнуров в стихах проанализировал реакцию на своё вступление в «Партию Роста»
20 февраля 20:48
Политика
Шнур пошел в рост
20 февраля 19:33
Общество
Поклонская в стихах высмеяла Шнурова-кандидата
20 февраля 18:20
Общество
Кортнев предложил Шнурову петь матерную песню про кандидатов самому себе
20 февраля 17:42
Культура
Шнуров открестился от матерной песни про выборы
20 февраля 16:37
Политика
Шнуров вступил в Партию роста и засобирался в Госдуму
20 февраля 13:35

Одной из самых громких тем уходящей недели стало известие о том, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал партийным музыкантом. Бизнес-омбудсмен Борис Титов объявил накануне о вступлении Шнурова в возглавляемую им Партию роста. Это дало повод некоторым СМИ предположить, что Сергей Шнуров будет выдвигаться кандидатом в депутаты Госдумы.

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