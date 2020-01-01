Партийный Шнур
Шнуров-депутат – победа для русской культуры21 февраля 20:00
Телеграм: Партийный Шнур и бесплатные проститутки21 февраля 14:02
Шнур пошел в рост20 февраля 19:33
Поклонская в стихах высмеяла Шнурова-кандидата20 февраля 18:20
Шнуров открестился от матерной песни про выборы20 февраля 16:37
Шнуров вступил в Партию роста и засобирался в Госдуму20 февраля 13:35
Одной из самых громких тем уходящей недели стало известие о том, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал партийным музыкантом. Бизнес-омбудсмен Борис Титов объявил накануне о вступлении Шнурова в возглавляемую им Партию роста. Это дало повод некоторым СМИ предположить, что Сергей Шнуров будет выдвигаться кандидатом в депутаты Госдумы.
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