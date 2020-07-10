Арест губернатора

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Суд арестовал двух депутатов думы Хабаровского края

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Происшествия
Обыски прошли у шести членов ЛДПР в Хабаровском крае
10 июля 07:53
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Фургал не признал вину в организации убийств
10 июля 00:20
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Обвинения из нулевых: хабаровского губернатора подозревают в организации убийств
9 июля 21:00
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Губернатору Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств
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СМИ: Суд изберёт меру пресечения губернатору Фургалу в пятницу
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Фургала заставят ответить за сгоревших в «Холдоми» детей
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Раскрыта информация о собственности Фургала
9 июля 15:30
Происшествия
Жириновский убеждён, что Фургала «заказали» московские бизнесмены
9 июля 14:56
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СМИ: По делу Фургала задержаны двое депутатов от ЛДПР
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