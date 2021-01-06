Гусев: я аплодировал отставке Медведева
Главный редактор газеты «Московский комсомолец» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2020 года.
Пандемия COVID-19
Весь мир столкнулся с пандемией COVID-19. Новая коронавирусная инфекция была выявлена в Китае, а после распространилась и в другие страны.
Павел Гусев: «Это было психологическим шоком. В это не мог поверить, наверное, никто. До сих пор еще встречаются невежды, которые говорят о том, что это выдумки, и ничего этого нет. Все есть. До сих пор непонятно, на мой взгляд, происхождение этого вируса, но он, конечно, пройдет. Рано или поздно он исчезнет, или станет обыденной болезнью. Самое главное - научиться лечить эту болезнь. Надеюсь, что в 2021 году мы с вами победим эту заразу, и люди смогут почувствовать себя свободными, здоровыми и счастливыми», – сказал в эфире НСН Павел Гусев.
Смена российского правительства
В январе 2020 года российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Новым премьер-министром был назначен Михаил Мишустин.
Павел Гусев: «Я аплодировал этому, потому что давно считал, что правительство Медведева себя исчерпало. Не все министры, но глава правительства и система его работы полностью отстали от времени. Очень приятно было увидеть нового премьер-министра с его очень жесткими требованиями, с его абсолютно новой работой и новыми программами, которые намечены. У меня есть полная уверенность, что правительство Михаила Мишустина войдет в нашу российскую историю, как одно из лучших правительств, и он сможет добиться значительных результатов», – поделился он с НСН.
Почти треть россиян планируют сменить работу в 2021 году
Почти треть россиян нацелены найти новую работу в наступившем году, сообщает ТАСС.
Павел Гусев: «Скорее всего, этого не произойдет. Потому что на всех не хватит новой работы. И то, что сейчас бизнес находится в жутком состоянии, говорит о том, что не предвидится, что все вдруг начнут открывать свой бизнес, или будут появляться вакансии. И дело не только в пандемии. Мне кажется, как раз новому правительству нужно думать, не о том, как спасать олигархические структуры и госкорпорации, а думать, как расширить бизнес, чтобы обеспечить им соответствующие условия», – отметил в интервью НСН Павел Гусев.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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