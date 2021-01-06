Гусев: я аплодировал отставке Медведева

Павел Гусев: «Это было психологическим шоком. В это не мог поверить, наверное, никто. До сих пор еще встречаются невежды, которые говорят о том, что это выдумки, и ничего этого нет. Все есть. До сих пор непонятно, на мой взгляд, происхождение этого вируса, но он, конечно, пройдет. Рано или поздно он исчезнет, или станет обыденной болезнью. Самое главное - научиться лечить эту болезнь. Надеюсь, что в 2021 году мы с вами победим эту заразу, и люди смогут почувствовать себя свободными, здоровыми и счастливыми», – сказал в эфире НСН Павел Гусев.

