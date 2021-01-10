Жириновский об аресте Фургала: почему молчали 15 лет?
Председатель ЛДПР специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2020 года.
Арест Фургала
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство бизнесмена и убийств еще двоих предпринимателей.
Владимир Жириновский : «И это стало поводом для тысячей жителей региона выйти на улицу в его поддержку. В обычный летний день губернатор собирается ехать на работу, а ему заламывают руки за спину и в наручниках увозят в Москву. Якобы он виноват в каких-то действиях, совершенных пятнадцать лет назад. Если что-то было такое, то, что вы молчали, когда три созыва он был депутатом по спискам ЛДПР? Почему вы молчали, когда он пошел баллотироваться на пост губернатора? Вы не ожидали его победы? Хорошо. А что молчали тогда после победы? Ушел бы в отставку и все. Зачем арестовывать и заламывать на глазах у жителей края, которые неоднократно голосовали за Сергея Ивановича, и им никто ничего не сообщал? Мы полностью солидарны с жителями и будем добиваться самого справедливого решения и его возвращения домой», – сказал в эфире НСН Владимир Жириновский.
В США обострились межрасовые конфликты
В Штатах при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Его смерть вызвала массовые беспорядки в США.
Владимир Жириновский : «Случилось это, в том числе, и на фоне президентской избирательной кампании. Черная Америка вышла на улицу, произошли массовые погромы, крупнейшие протесты. Расовая проблема – самая болезненная. Ибо можно не знать, какой национальности человек, какого вероисповедания, а раса сразу видна. Я сам был в Нью-Йорке: иду по городу, везде черные. Это большая проблема, когда мы медленно переходим в стадию черного расизма, и это очень опасно», – подчеркнул он в интервью НСН.
Ефремов стал виновником смертельного ДТП
Актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Его приговорили к 7,5 годам колонии общего режима.
Владимир Жириновский : «Вторым антигероем этой истории стал адвокат Эльман Пашаев. Очень неприятно, что все лето нам показывали это ДТП, в нетрезвом виде показывали Ефремова, все эти судебные передряги. Приговор обвинительный, правильный, хотя, мог быть и меньше, если бы не было издевательства и над участниками процесса, и над зрителями, над правосудием. У Ефремова есть возможность быть помилованным президентом страны, или отбыть две трети наказания и выйти по условно-досрочному освобождению», – отметил в беседе с НСН Владимир Жириновский.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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