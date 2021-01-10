Жириновский об аресте Фургала: почему молчали 15 лет?

Владимир Жириновский : «И это стало поводом для тысячей жителей региона выйти на улицу в его поддержку. В обычный летний день губернатор собирается ехать на работу, а ему заламывают руки за спину и в наручниках увозят в Москву. Якобы он виноват в каких-то действиях, совершенных пятнадцать лет назад. Если что-то было такое, то, что вы молчали, когда три созыва он был депутатом по спискам ЛДПР? Почему вы молчали, когда он пошел баллотироваться на пост губернатора? Вы не ожидали его победы? Хорошо. А что молчали тогда после победы? Ушел бы в отставку и все. Зачем арестовывать и заламывать на глазах у жителей края, которые неоднократно голосовали за Сергея Ивановича, и им никто ничего не сообщал? Мы полностью солидарны с жителями и будем добиваться самого справедливого решения и его возвращения домой», – сказал в эфире НСН Владимир Жириновский.

