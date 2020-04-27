Шоубиз на карантине

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Звезды шоу-бизнеса, находясь в условиях самоизоляции, удивляют, радуют и даже огорчают своих поклонников экстравагантными и эпатажными выходками, которые иначе как «дичью» не назовешь.

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