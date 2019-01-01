Алибасов против «Крота»
Создал ощущение тепла. Алибасов рассказал, чем его соблазнил «Крот»8 августа 19:01
От Алибасова потребовали имя лечащего врача8 августа 12:40
Продюсер Бари Алибасов был госпитализирован и введен в искусственную кому после того, как случайно выпил средство для чистки труб «Крот». В настоящее время Алибасов лечится от ожогов внутренних органов. Кроме того, продюсер намерен подать в суд на производителя «Крота» и сеть магазинов «Ашан», где было приобретено средство.
Горячие новости
- Заслуженный учитель против стандартизации школьной формы в России
- Совфед намерен ужесточить закон о массовых мероприятиях
- Журова призвала не спешить с бойкотом Олимпиады из-за Южных Курил на карте Японии
- Красное вино назвали бесполезным для сердца
- Трусливо и абсурдно. В Раде назвали Россию «воюющей стороной» из-за Крыма