Алибасов против «Крота»

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Создал ощущение тепла. Алибасов рассказал, чем его соблазнил «Крот»

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Продюсер Бари Алибасов был госпитализирован и введен в искусственную кому после того, как случайно выпил средство для чистки труб «Крот». В настоящее время Алибасов лечится от ожогов внутренних органов. Кроме того, продюсер намерен подать в суд на производителя «Крота» и сеть магазинов «Ашан», где было приобретено средство.

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