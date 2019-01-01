Алибасов против «Крота»

Продюсер Бари Алибасов был госпитализирован и введен в искусственную кому после того, как случайно выпил средство для чистки труб «Крот». В настоящее время Алибасов лечится от ожогов внутренних органов. Кроме того, продюсер намерен подать в суд на производителя «Крота» и сеть магазинов «Ашан», где было приобретено средство.