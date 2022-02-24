Война с Украиной

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В Киеве и Одессе раздаются взрывы 24 февраля 06:12

СМИ сообщили о высадке российского десанта в Одессе и Мариуполе 24 февраля 07:40

Россия вступила в войну: Зеленский обратился к россиянам, Путин - к украинцам и НАТО 24 февраля 06:51

Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией

Глава Крыма поручил готовиться к приему воды из Днепра

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Минобороны РФ предупредило о готовящихся провокациях с имитацией жертв среди мирных граждан Украины

Минобороны РФ предупредило о готовящихся провокациях с имитацией жертв среди мирных граждан Украины 24 февраля 12:54

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