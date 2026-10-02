Курьеров предупредили о возможной потере до 70% дохода
Курьеры в доставке еды, которые работают только на одного заказчика, с октября текущего года могут потерять до 70% дохода. Об этом «Газете.Ru» заявил основатель федеральной сети доставки пиццы и роллов «Неместные» Дмитрий Инякин.
Он пояснил, что это связано с законом о платформенной экономике, меняющим правила работы цифровых сервисов. Новые нормы ограничивают сотрудничество самозанятого или ИП с одним заказчиком 60 часами в месяц.
По словам эксперта, при ежемесячном нарушении лимита в течение полугода, оператор платформы обязан автоматически на два месяца заблокировать выдачу новых заказов в данной паре. В результате доходы курьеров, привыкших работать только с одним заказчиком, могут снизиться в 3–4 раза.
Инякин добавил, что исправить ситуацию можно распределяя часы работы на разных партнёров. При этом и сами агрегаторы могут начать бороться за курьеров посредством бонусов и повышенных ставок, чтобы сотрудничали именно с нимие.
«Те, кто предложит лучшие условия за 50–60 часов работы у одного заказчика, получат самых опытных курьеров... Альтернатива — трудовой договор: в штате нет лимита в 60 часов, есть больничные, отпуск и страховка», - заключил он.
Ранее адвокат по уголовным делам Альберт Халеян посоветовал россиянам не оплачивать заказ курьеру переводом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Народный артист Гуськов объяснил актуальность фильма «Битва моторов»
- Курьеров предупредили о возможной потере до 70% дохода
- Желающих нет: Почему Мерцу не грозит отставка на фоне рекордного провала
- Владимир Путин посетил полигон Чебаркульский и наблюдал за учениями «Центр-2026»
- Россиянам рассказали, почему свадьба осенью или зимой может стать дешевле
- Удаленка на связи: Что считается прогулом для онлайн-работника
- Россиянам объяснили, как законно отказаться от отработки после целевого обучения
- Для создателя мультсериала «Масяня» запросили почти шесть лет колонии
- Резину не меняем: Москвичам пообещали потепление и дожди после заморозков
- В КХЛ допустили, что что новый президент IIHF может вернуть россиян