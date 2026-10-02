Курьеров предупредили о возможной потере до 70% дохода

Он пояснил, что это связано с законом о платформенной экономике, меняющим правила работы цифровых сервисов. Новые нормы ограничивают сотрудничество самозанятого или ИП с одним заказчиком 60 часами в месяц.

По словам эксперта, при ежемесячном нарушении лимита в течение полугода, оператор платформы обязан автоматически на два месяца заблокировать выдачу новых заказов в данной паре. В результате доходы курьеров, привыкших работать только с одним заказчиком, могут снизиться в 3–4 раза.

Инякин добавил, что исправить ситуацию можно распределяя часы работы на разных партнёров. При этом и сами агрегаторы могут начать бороться за курьеров посредством бонусов и повышенных ставок, чтобы сотрудничали именно с нимие.

«Те, кто предложит лучшие условия за 50–60 часов работы у одного заказчика, получат самых опытных курьеров... Альтернатива — трудовой договор: в штате нет лимита в 60 часов, есть больничные, отпуск и страховка», - заключил он.

Ранее адвокат по уголовным делам Альберт Халеян посоветовал россиянам не оплачивать заказ курьеру переводом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

