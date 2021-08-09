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Чистая Арктика

Глава Минприпроды поддержал волонтеров «Чистой Арктики»

9 августа 12:46
Общество
Волонтеры проекта «Чистая Арктика» начали очистку территории Таймыра
3 августа 21:44
Общество
Федор Конюхов завершил одиночную полярную экспедицию в рамках проекта «Чистая Арктика»
2 августа 18:51
Общество
«Чистая Арктика». К экологическому проекту присоединяются знаменитости
18 июля 18:36
Общество
Федор Конюхов провел первую ночевку на дрейфующей льдине на Северном полюсе
17 июля 14:33
Общество
Илья Лагутенко записал видеообращение к участникам проекта «Чистая Арктика»
12 июля 12:12
Общество
«Арктика, мы – с тобой!». Волонтеры со всей страны смогут отправиться в полярные экологические экспедиции
5 июля 17:32
Общество
В России стартовал масштабный экологический проект
5 июля 17:20
Общество
Савельев: «Объединить всех на очистку Арктики – это великая задача!»
29 июня 15:20
Общество
«Чистая Арктика» начинается с Федора Конюхова
29 июня 14:54

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