Киллер на велосипеде
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4 декабря ФРГ пригрозила России санкциями и выслала двух дипломатов из-за убийства россиянином уроженца Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Утверждается, что убитый был связан с террористами и причастен к гибели более 100 человек. Киллер подъезал к Шангошвили на велосипеде и произвел выстрел в голову. Позднее подозреваемого задержали.
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