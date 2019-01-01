Киллер на велосипеде

4 декабря ФРГ пригрозила России санкциями и выслала двух дипломатов из-за убийства россиянином уроженца Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Утверждается, что убитый был связан с террористами и причастен к гибели более 100 человек. Киллер подъезал к Шангошвили на велосипеде и произвел выстрел в голову. Позднее подозреваемого задержали.