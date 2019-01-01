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Киллер на велосипеде

Ветеран «Альфы»: Хангошвили больше интересовал кровников, чем политиков

5 декабря 14:05
Общество
СМИ сообщили об охоте российских силовиков на убитого соратника Басаева
5 декабря 12:44
В мире
Убитого в Берлине Хангошвили связывают с террористической деятельностью
5 декабря 00:21
Политика
Дипломат: Дело об убийстве Хангошвили раздули из-за саммита НАТО
4 декабря 20:11
Политика
«Киллер на велосипеде» поссорил Москву и Берлин
4 декабря 19:00
Происшествия
Рар: Берлин готов обсуждать с Москвой обстоятельства убийства Хангошвили
4 декабря 17:01
Происшествия
Сенатор призвал не раздувать из убийства в Берлине новое «дело Скрипалей»
4 декабря 14:01
Политика
Захарова не верит в серьезность санкций ФРГ из-за убийства в Берлине
4 декабря 13:31
Политика
Кремль открестился от убийства соратника Басаева в Берлине
4 декабря 13:02
В мире
Хангошвили не Скрипаль. Почему Германия не пойдет на санкции против России
4 декабря 12:32
Политика
СМИ: России грозят санкции из-за убийства в Берлине
4 декабря 11:06

4 декабря ФРГ пригрозила России санкциями и выслала двух дипломатов из-за убийства россиянином уроженца Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Утверждается, что убитый был связан с террористами и причастен к гибели более 100 человек. Киллер подъезал к Шангошвили на велосипеде и произвел выстрел в голову. Позднее подозреваемого задержали.

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