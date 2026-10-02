В Волгограде жилой дом загорелся при атаке БПЛА
Пожар произошел в многоквартирном доме в Волгограде после атаки со стороны украинских сил. Об этом сообщает администрация Волгоградской области со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
«В результате массированной террористической атаки БПЛА... на промышленную инфраструктуру Волгоградской области зафиксировано возгорание в многоквартирном доме по улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда», — говорится в сообщении не платформе «Макс».
Пострадал один человек, его госпитализировали. Возгорание локализовано.
Ранее в Брянской области беспилотники атаковали АПХ «Мираторг», пишет 360.ru. Было уничтожено девять единиц техники и повреждено 13, сотрудники предприятия не пострадали.
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