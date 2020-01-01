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Авиакатастрофа в Иране

Новости за ночь: Премьер-министр Канады заявил, что «Боинг» в Иране был сбит

10 января 07:12
Происшествия
Премьер-министр Канады заявил, что Boeing в Иране был случайно сбит
9 января 23:59
Происшествия
Зеленский предоставит помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране
9 января 23:23
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В Иране опровергли крушение украинского лайнера из-за пуска ракеты
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Трамп заявил о «своих подозрениях» по поводу авиакатастрофы в Иране
9 января 21:19
Происшествия
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9 января 12:20
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Украинский «Боинг» развернулся перед падением в Иране
9 января 11:34
Происшествия
Экс-советник министра отказался признать разбившийся в Иране Boeing ненадежным
9 января 10:19
Происшествия
Авиаэксперты усомнились в неисправности рухнувшего в Иране Boeing 737
9 января 08:38
Украина
Зеленский объявил траур из-за крушения украинского Boeing 737
9 января 07:57
Происшествия
Новости за ночь: канадские спецслужбы назвали свою версию крушения «Боинга» в Иране
9 января 07:12

8 января 2020 года самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в столице Ирана через две минуты после взлета. Все 177 человек, находившихся на борту, погибли. Официальная версия - загоревшийся двигатель. Однако не исключена возможность того, что самолет был сбит.

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