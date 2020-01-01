Авиакатастрофа в Иране
Новости за ночь: Премьер-министр Канады заявил, что «Боинг» в Иране был сбит10 января 07:12
8 января 2020 года самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в столице Ирана через две минуты после взлета. Все 177 человек, находившихся на борту, погибли. Официальная версия - загоревшийся двигатель. Однако не исключена возможность того, что самолет был сбит.
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