Авиакатастрофа в Иране

8 января 2020 года самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в столице Ирана через две минуты после взлета. Все 177 человек, находившихся на борту, погибли. Официальная версия - загоревшийся двигатель. Однако не исключена возможность того, что самолет был сбит.