Арест Атамбаева
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Экс-президент Киргизии угодил в СИЗО9 августа 07:48
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Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев арестован и помещен в СИЗО. Первая попытка штурма его резиденции привела к ранениям 52 человек и гибели одного спецназовца.
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