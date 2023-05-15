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Авторские новости

От Серебренникова до «Заточки»: Автор «Петровых в гриппе» о рок-музыке и Каннах

29 февраля 18:00
Авторские новости
«Гарик, Шут и Балабанов»: Олег Гаркуша о двойном празднике «АукцЫона» и актерском опыте
22 февраля 18:00
Авторские новости
«Крабы, нежность и мечты»: Вокалистка группы «Мураками» о любви и открытиях
15 февраля 18:00
Авторские новости
«Полноценный дебют!»: Найк Борзов о «Тайном влечении» и концерте в «Октябре»
8 февраля 18:00
Авторские новости
«Стенка на стенку!»: Режиссер «Вампиров средней полосы» о рокерах и актерах-музыкантах
1 февраля 18:00
Авторские новости
Дьявол «Роллингов» и новые Патрики: Директор Музея Булгакова о рок-музыке и кино
25 января 18:00
Авторские новости
«Металлика и чушпаны»: Сценарист «Слова пацана» об актерских и музыкальных битвах
18 января 18:00
Авторские новости
«От АИГЕЛ до Шевчука»: Шеф-редактор «Букмейта» о «книжных» музыкантах и литературных хитах
11 января 18:00
Светская хроника
«Вронский, Бродский и Денёв»: Полина Аскери о нашумевших художниках и сериалах
14 декабря 18:00
Авторские новости
«Щука, клипы и герой»: Режиссер Войтинский о магии «Зверей» и фильме-миллиардере
7 декабря 18:00
Авторские новости
«Маршал, Машков и Носков»: Сергей Жилин о рок-музыке и шедеврах
30 ноября 18:00

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