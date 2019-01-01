Чемодановка
По делу о массовой драке в Чемодановке арестованы 15 человек18 июня 10:47
Кремль знает про Чемодановку17 июня 17:31
В селе Чемодановка Пензенской области 14 июня произошла массовая драка. Один человек погиб, еще двое были госпитализированы. По одной из версий причиной конфликта стало поведение цыганского населения в отношении несовершеннолетних девушек. В результате конфликта были задержаны 174 человека. В конфликт пришлось вмешаться региональным властям. По итогу всё цыганское население покинуло село.
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