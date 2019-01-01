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Чемодановка

По делу о массовой драке в Чемодановке арестованы 15 человек

18 июня 10:47
Происшествия
Домогательства и бездействие полиции. Подробности конфликта в Чемодановке из первых уст
18 июня 10:43
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Безобразно со всех сторон. Цыгане покинули Чемодановку
18 июня 08:18
Происшествия
Власти Чемодановки заявили, что цыгане покинули село добровольно
17 июня 19:58
Происшествия
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17 июня 18:55
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17 июня 17:31
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Селяне под Пензой подрались с цыганами и организовали массовый сход
15 июня 10:01
Происшествия
Чемодановка дошла до ручки из-за цыганского фактора
14 июня 21:30

В селе Чемодановка Пензенской области 14 июня произошла массовая драка. Один человек погиб, еще двое были госпитализированы. По одной из версий причиной конфликта стало поведение цыганского населения в отношении несовершеннолетних девушек. В результате конфликта были задержаны 174 человека. В конфликт пришлось вмешаться региональным властям. По итогу всё цыганское население покинуло село.

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