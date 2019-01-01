В селе Чемодановка Пензенской области 14 июня произошла массовая драка. Один человек погиб, еще двое были госпитализированы. По одной из версий причиной конфликта стало поведение цыганского населения в отношении несовершеннолетних девушек. В результате конфликта были задержаны 174 человека. В конфликт пришлось вмешаться региональным властям. По итогу всё цыганское население покинуло село.