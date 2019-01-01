Пожар на «Лошарике»
1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения. Пожар был ликвидирован усилиями команды. По данным СМИ, трагедия произошла на атомной подлодке АС-12, известной как «Лошарик».
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