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Пожар на «Лошарике»

Беглов: Погибшие подводники были закреплены за воинской частью из Петербурга

3 июля 11:42

1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения. Пожар был ликвидирован усилиями команды. По данным СМИ, трагедия произошла на атомной подлодке АС-12, известной как «Лошарик».

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