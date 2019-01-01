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Чудо А-321

Омбудсмен объяснил, откуда взялись свалки вокруг аэропорта «Жуковский»

19 августа 12:19
Общество
В России заявили о мониторинге свалок вблизи аэропортов
17 августа 19:03
Общество
Летчики оценили условия посадки самолета А-321
17 августа 12:02
Общество
Подмосковные власти проинспектировали свалки вокруг аэропорта Жуковский
16 августа 16:50
Авиация и космос
Госпитализирован второй пилот А-321
16 августа 12:21
Авиация и космос
Экипаж А-321 вернулся в Екатеринбург
16 августа 11:34
Общество
Минэкологии не нашло чаек на закрытой свалке около Жуковского
16 августа 11:00
Авиация и космос
Эксперт призвал посадить орнитолога в каждый аэропорт страны
16 августа 09:59
Авиация и космос
Герой, но героем себя не считает. Командир аварийно севшего А-321 рассказал о посадке
16 августа 08:18
Происшествия
Пилот аварийного А321 объяснил, почему не выпустил шасси
16 августа 07:20
Происшествия
СК выясняет причины жесткой посадки самолета в Жуковском
15 августа 21:00

15 августа из-за попадания птиц в оба двигателя самолета Airbus A-321, летевшего из Жуковского в Симферополь, лайнер был вынужден совершить жесткую посадку на кукурузное поле. В результате героических действий экипажа самолета, самолет успешно приземлился, все пассажиры остались живы. Члены экипажа будут представлены к самым высоким госнаградам.

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