Чудо А-321
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Госпитализирован второй пилот А-32116 августа 12:21
Экипаж А-321 вернулся в Екатеринбург16 августа 11:34
15 августа из-за попадания птиц в оба двигателя самолета Airbus A-321, летевшего из Жуковского в Симферополь, лайнер был вынужден совершить жесткую посадку на кукурузное поле. В результате героических действий экипажа самолета, самолет успешно приземлился, все пассажиры остались живы. Члены экипажа будут представлены к самым высоким госнаградам.
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