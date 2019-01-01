Дело Устинова
Адвокаты обжаловали приговор Устинову18 сентября 11:22
Турчак вступился за осуждённого актёра Павла Устинова18 сентября 11:13
Ургант высмеял судью за приговор Устинову. Видео18 сентября 10:00
Флешмоб в поддержку Устинова дошёл до американцев18 сентября 08:03
Адвокат: Устинов – не Голунов! Оправдания не дождется17 сентября 18:23
Театральный мир против избирательного правосудия17 сентября 18:00
Адвокат: Устинова спасет только помилование17 сентября 17:48
Российский «актерский цех» объединился в защиту Павла Устинова, которого 16 сентября приговорили к 3,5 годам колонии. Тверской районный суд Москвы признал виновным 24-летнего актера в применении насилия в отношении представителя власти в ходе протестной акции 3 августа.
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