Лукашенко: Белорусы никогда не позволят стрелять в спину русским

Белорусы всегда будут с россиянами - своим братским народом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

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Политик провел встречу с главами делегаций-участников заседания Евразийского межправительственного совета.

Как отметил Лукашенко, Белоруссия «никогда не позволит стрелять русским в спину», пишет RT.

«Мы придерживаемся этой позиции и будем придерживаться. Мы будем со своим братским народом», — подчеркнул глава республики.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия справятся с общими проблемами.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:РоссияБелоруссияАлександр Лукашенко

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