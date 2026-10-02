Лукашенко: Белорусы никогда не позволят стрелять в спину русским
Белорусы всегда будут с россиянами - своим братским народом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
Политик провел встречу с главами делегаций-участников заседания Евразийского межправительственного совета.
Как отметил Лукашенко, Белоруссия «никогда не позволит стрелять русским в спину», пишет RT.
«Мы придерживаемся этой позиции и будем придерживаться. Мы будем со своим братским народом», — подчеркнул глава республики.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия справятся с общими проблемами.
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