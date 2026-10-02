Лукашенко: Белорусы никогда не позволят стрелять в спину русским

Политик провел встречу с главами делегаций-участников заседания Евразийского межправительственного совета.

Как отметил Лукашенко, Белоруссия «никогда не позволит стрелять русским в спину», пишет RT.

«Мы придерживаемся этой позиции и будем придерживаться. Мы будем со своим братским народом», — подчеркнул глава республики.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия справятся с общими проблемами.

